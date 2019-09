In Italien ist die neue Regierung offiziell gebildet.

Das teilte Ministerpräsident Conte am Nachmittag in Rom mit. Sie besteht aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten. Das Kabinett könnte noch am Abend vereidigt werden. Anschließend müssten beide Parlamentskammern der Regierung ihr Vertrauen aussprechen. Die alte Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega war im vergangenen Monat zerbrochen.