In Italien wird heute das neue Kabinett vereidigt.

Anschließend muss sich die neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten einer Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern stellen. Der designierte neue Ministerpräsident Conte hatte die Kabinettsliste gestern Präsident Mattarella in Rom vorgelegt. Neuer Außenminister wird demnach der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio. Innenministerin - und damit Nachfolgerin von Lega-Chef Salvini in dem Amt - wird die parteilose Spitzenbeamtin Lamorgese. Das Wirtschafts- und Finanzressort soll der sozialdemokratische Europaabgeordnete Gualtieri leiten.



Conte versprach, die neue Regierung werde alles daran setzen, um Italien im Interesse aller Bürger besser zu machen. Die ebenfalls von Conte geleitete Vorgängerregierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega war im vergangenen Monat auf Betreiben von Salvini zerbrochen.