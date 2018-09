Die in Italien amtierende Koalition plant im kommenden Jahr eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung ein.

Das teilten die stellvertretenden Regierungschefs von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega, Di Maio und Salvini, in einer gemeinsamen Erklärung in Rom mit. Laut Nachrichtenagentur Ansa stimmte das Kabinett den bereits Plänen zu. Zuvor hatte es Streit über die Defizitgrenze mit dem parteilosen Finanzminister Tria gegeben. Dieser wollte die Neuverschuldung auf 1,6 Prozent begrenzen. Italien hat so hohe Verbindlichkeiten wie kaum ein anderes Land der Welt.