David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments (dpa / European Parliament / Daina Le Lardic)

An der Trauerfeier in Rom wird neben hochrangigen Vertretern der Europäischen Union auch die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Bas, teilnehmen. Sassoli war am Dienstag im Alter von 65 Jahren nach längerer Krankheit gestorben

Diese Nachricht wurde am 14.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.