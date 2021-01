Die deutsche Rettungsorganisation "Sea-Eye" klagt gegen die Festsetzung ihres Schiffes "Alan Kurdi" auf Sardinien.

"Sea-Eye" teilte in Regensburg mit, ein Verwaltungsgericht in Cagliari solle in einem Eilverfahren entscheiden, ob die Maßnahme rechtens sei.



Die "Alan Kurdi" hatte im September 133 Flüchtlinge aus Seenot gerettet und schließlich in den Hafen von Olbia gebracht. Die italienischen Behörden untersagten im Oktober ein erneutes Auslaufen des Schiffes und machten Sicherheitsmängel geltend. "Sea-Eye" hält das Vorgehen der Küstenwache dagegen für politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.