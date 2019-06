In Italien hat Parlamentspräsident Fico am Nationalfeiertag die Rechte von Roma und Sinti betont und sich damit den Unmut von Innenminister Salvini zugezogen.

Fico gehört der Fünf-Sterne-Bewegung an, die mit Salvinis rechtsextremer Lega die Regierung bildet. Der Parlamentspräsident sagte in Rom am Rande der traditionellen Militärparade, der Nationalfeiertag sei ein Fest für die Italiener ebenso wie für Migranten und Minderheiten wie Roma und Sinti. Wer sich in Italien aufhalte, genieße den Anspruch auf Freiheit und Rechte.



Salvini reagierte empört. Er sagte, das Fico sich so bei der Militärparade äußere, stelle eine Beleidigung für die italienische Armee dar. In den italienischen Roma-Camps gebe es viel Kriminalität.