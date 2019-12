Die Polizei hat in der Region um Neapel 52 Tonnen illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt.

Bei mehreren Einsätzen seien in den vergangenen Wochen elf Personen festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Illegale Feuerwerkskörper haben in Italien in der Vergangenheit zahlreiche Verletzungen verursacht.