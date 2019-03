Die italienische Polizei hat das Rettungsschiff "Mare Jonio" beschlagnahmt.

Es wird nun in den Hafen von Lampedusa eskortiert, wie das Innenministerium am Abend mitteilte. Die "Mare Jonio" hatte vor der libyschen Küste etwa 50 Flüchtlinge an Bord genommen, die nun in Lampedusa von Bord gehen sollen. Nach Angaben des Hilfsbündnisses Mediterranea war ihr Schlauchboot in Seenot geraten.



Die Regierung in Rom hatte dem Schiff zunächst die Einfahrt in einen italienischen Hafen untersagt. Die Staatsanwaltschaft von Agrigent auf Sizilien ermittelt nun wegen Begünstigung illegaler Migration.



Italiens Innenminister Salvini hat bereits mehrfach Rettungsschiffen das Anlegen verwehrt und auf diese Weise die Verteilung von Migranten auf andere EU-Staaten erzwungen.