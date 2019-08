Italiens Präsident Mattarella will morgen Vertreter der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der oppositionellen Sozialdemokraten treffen, um über eine Lösung der Regierungskrise zu sprechen.

Das kündigte Mattarellas Büro in Rom an. Zunächst seien Gespräche mit den Sozialdemokraten geplant, anschließend dann mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Die rechte Lega hatte das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor Kurzem aufgekündigt. Mattarella setzte den Parteien eine Frist bis morgen, um eine neue Koalition zu bilden und Neuwahlen zu verhindern.



Zur Stunde wollen die Vorsitzenden der Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung, Zingaretti und Di Maio, in Rom mit dem zurückgetretenen Ministerpräsidenten Conte zusammenkommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Zingaretti und Di Maio hatten sich zuvor zu Gesprächen getroffen und sich zuversichtlich über die Bildung einer neuen Regierung geäußert.