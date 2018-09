In Italien haben Präsident Mattarella und Zentralbankchef Visco die Regierung aufgefordert, die Staatsverschuldung nicht weiter nach oben zu treiben.

Die Verfassung verlange ausgeglichene Haushalte und eine tragfähige Verschuldung, sagte Mattarella in Rom. Der Zentralbankchef erklärte, der Schuldenberg von derzeit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung dürfe nicht weiter wachsen. Die Regierungsparteien - die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega - hatten am Donnerstag einen Haushaltsplan beschlossen, der ein Difizit von 2,4 Prozent vorsieht. Dies löste an den Finanzmärkten Unruhe aus. Gemäß den EU-Kriterien liegt die Obergrenze der Staatsverschuldung bei drei Prozent.