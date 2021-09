Der Parteichef der rechten Lega und frühere italienische Innenminister Salvini muss sich seit heute wegen Amtsmissbrauchs und Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im August 2019 das private spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit rund 150 Migranten an Bord längere Zeit auf dem Meer blockiert zu haben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Salvini erklärte per Twitter, er sei von der "Linken" angeklagt worden. Tatsächlich habe er sich Schleusern und Schleppern entgegengestellt und Italien verteidigt. Unmittelbar nach Eröffnung des Verfahrens in Palermo wurde der Prozess auf den 23. Oktober vertagt.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.