In Italien soll die Bevölkerung am 20. und 21. September über eine Verkleinerung des Parlaments abstimmen.

Nach einem Beschluss der Regierung in Rom sollen die beiden Kammern um etwa ein Drittel schrumpfen. Das Vorhaben wird schon länger vorbereitet und geht auf eine Initiative vor allem der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung zurück. Sie ist zusammen mit den Sozialdemokraten und zwei Klein-Parteien an der Macht. Ein erster Termin für das Referendum war im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Gemäß dem Vorschlag soll die Zahl der Parlamentarier in der Abgeordnetenkammer von 630 auf 400 und die der Senatoren von 315 auf 200 sinken.



Auch in Deutschland wird über eine Verkleinerung des Parlaments debattiert. Bisher gibt es keinen Vorschlag, der eine ausreichende Mehrheit bekommen würde.