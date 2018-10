Die italienische Regierung hält an ihrem von der EU kritisierten Haushaltsentwurf für 2019 fest.

Nach einer Sondersitzung des Kabinetts erklärte Ministerpräsident Conte in Rom, beide Koalitionspartner stünden hinter dem Vorhaben, seien aber für einen konstruktiven Dialog mit der EU offen. Der Lega-Vorsitzende und Innenminister Salvini sowie der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Di Maio, machten jedoch deutlich, dass es wenig Raum für Veränderungen an dem Entwurf gebe.



In der EU stoßen die Pläne auf Kritik, weil darin eine dreimal höhere Neuverschuldung vorgesehen ist als von der Vorgängerregierung. Die EU-Kommission schickte Italien am Donnerstag einen entsprechenden Brief. Italien hat bis Montag Zeit, darauf zu reagieren.