Die italienische Regierung will nach dem Brückeneinsturz in Genua alle Lizenzen für Autobahnbetreiber prüfen.

Verkehrsminister Toninelli sagte vor dem Parlament in Rom, dabei sollten die privaten Betreiber auch die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen offen legen. Toninelli sagte, der Einsturz der Autobahnbrücke wäre zu vermeiden gewesen. Er kritisierte, die Betreiber hätten Milliarden an Autobahngebühren kassiert, aber nur wenig in die Straßen investiert. - Bei dem Unglück kamen vor zwei Wochen 43 Menschen ums Leben.