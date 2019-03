Die italienische Regierung senkt einem Zeitungsbericht zufolge ihre Konjunkturprognose kräftig und erwartet ein höheres Defizit.

Für das laufende Jahr werde nur noch ein Wachstum von 0,1 Prozent prognostiziert, berichtet die Tageszeitung "Sole 24 Ore". Bislang war von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,0 Prozent die Rede. Weiter heißt es, die Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung gehe jetzt auch von einer höheren Neuverschuldung aus. Diese dürfte in diesem Jahr bei etwa 2,3 Prozent liegen. Nach einem wochenlangen Streit um die Defizitgrenze hatte die italienische Regierung mit der Europäischen Union eine Neuverschuldung von 2,04 Prozent vereinbart.



Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der Euro-Zone und war im vergangenen Jahr in die Rezession gerutscht.