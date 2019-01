Die italienische Regierung hat sich hinter die französische Protestbewegung der "Gelbwesten" gestellt.

Der stellvertretende Regierungschef di Maio und Innenminister Salvini erklärten, man unterstütze die Bürger in ihrem Protest gegen Präsident Macron, der gegen sein Volk regiere.



Am Wochenende hatten in Frankreich nach Regierungsangaben erneut rund 50.000 Menschen an den Kundgebungen der sogenannten "Gelbwesten" teilgenommen. Dabei gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Premierminister Philippe kündigte Maßnahmen gegen die anhaltende Gewalt bei den Demonstrationen an.