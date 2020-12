Das italienische Kabinett hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus weiter verschärft.

Der Beschluss zielt auf Weihnachten und den Jahreswechsel. Er soll Reisen innerhalb Italiens verhindern - etwa zur eigenen Ferienwohnung oder zu entfernt lebenden Verwandten. Vom 21. Dezember bis zum 6. Januar werden demnach Reisen zwischen den Regionen verboten. Ausnahmen sind für die Arbeit, aus gesundheitlichen Gründen und in anderen Notlagen möglich.



Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar 2021 sollen die Bürger zudem in ihren Städten und Gemeinden bleiben.



Gesundheitsminister Speranza hatte gestern im Parlament gesagt, dass Italien ohne verschärfte Einschränkungen zu Weihnachten eine dritte Welle drohe.

