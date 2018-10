Der italienische Ministerpräsident Conte hält am umstrittenen Haushaltsentwurf seines Landes fest.

Conte sagte vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel, die Regierung habe den Etat sehr genau vorbereitet. Deshalb gebe es seiner Ansicht nach keinen Spielraum für Änderungen. Der Entwurf hatte wegen deutlich höherer Schulden Kritik in der EU ausgelöst und für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt. Das Defizit soll 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen - dreimal so viel wie ursprünglich vorgesehen. Die EU-Kommission kann das römische Budget aber ablehnen. Diplomaten zufolge kam Conte vor Beginn des Gipfels zu einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen.