Der italienische Finanzminister Tria glaubt nicht an eine steigende Verschuldung seines Landes.

Er sagte in einem Zeitungsinterview, er setze beim Schuldenabbau auf höheres Wachstum. Zusätzliche Investitionen trieben die Wirtschaftsleistung stärker nach oben als noch im Frühjahr angenommen. - Zuvor hatten die Zentralbank in Rom und Staatspräsident Mattarella die Regierung aufgefordert, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega kalkuliert im Etat mit einem Defizit von 2,4 Prozent. Das löste an den Finanzmärkten Unruhe aus. - In Rom demonstrierten Anhänger der Demokratischen Partei des früheren Ministerpräsidenten Renzi gegen die Regierung.