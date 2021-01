In Italien bleibt die Regierungsbildung schwierig.

Parlamentspräsident Fico versucht im Auftrag von Staatspräsident Mattarella bis Dienstag auszuloten, ob ein erneutes Bündnis mit den bisher mitregierenden Parteien möglich wäre. Bei den gestrigen Gesprächen gab es keine weitere Annäherung, wie am Abend berichtet wurde.



Beobachter gehen davon aus, dass eine stabile Mehrheit eines Mitte-Links-Bündnisses in beiden Parlamentskammern nur mit Beteiligung der Partei Italia Viva möglich ist. Die Partei hatte mit ihrem Austritt aus der Koalition die Regierungskrise ausgelöst. Beobachter gehen allerdings davon aus, dass sie bereit für eine Rückkehr in eine neue Koalition mit den alten Partnern wäre.



Zuletzt hatte auch die Fünf-Sterne-Bewegung ihr Entgegenkommen für ein Bündnis mit den bisherigen Koalitionspartnern signalisiert. Parteiintern führte dies zu Kritik, weil dies auch Zustimmung zu einem erneuten Bündnis mit Italia Viva bedeuten würde.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.