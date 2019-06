Wegen der anhaltenden Unstimmigkeiten in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Conte mit seinem Rücktritt gedroht.

Bei einer Pressekonferenz in Rom verlangte der parteilose Politiker ein klares Bekenntnis von der rechten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses. Beide Seiten müssten Verantwortung übernehmen, sonst gebe er das Mandat zurück in die Hände des Staatspräsidenten, so Conte.



Die beiden Parteien vertreten in vielen Fragen grundverschiedene Positionen, so in der Migrations- und Steuerpolitik und bei Infrastrukturprojekten. Der Europawahlkampf hatte die Situation nochmals verschärft. Am Mittwoch entscheidet die EU-Kommission, ob sie wegen der ausufernden Staatsverschuldung ein Strafverfahren gegen Italien auf den Weg bringt.