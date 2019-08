Der italienische Regierungschef Conte ist formell zurückgetreten.

Er reichte sein Demissionsgesuch bei Staatspräsident Mattarella in Rom ein, der es akzeptierte. Wie Mattarellas Büro mitteilte, bat er Conte allerdings, die Regierungsgeschäfte vorerst weiterzuführen.



Der Ministerpräsident hatte seinen Rücktritt zuvor mit der aktuellen Regierungskrise begründet, für die er Innenminister Salvini von der rechten Lega verantwortlich machte. Dieser habe eigene Interessen über die des Landes gestellt und zeige einen gravierenden Mangel an Verfassungskultur, sagte Conte im italienischen Senat. Salvini hatte die Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung vor gut zwei Wochen aufgekündigt und rasche Neuwahlen gefordert. In Umfragen werden seiner Lega erhebliche Stimmen-Zugewinne vorhergesagt.



Mattarella kündigte nach Contes Rücktritt Gespräche mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien an. Der Staatspräsident könnte das Parlament auflösen und Neuwahlen anordnen oder aber Politiker - etwa den parteilosen Conte - beauftragen, eine neue Regierungsmehrheit zu suchen. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist nach eigenen Angaben in Gesprächen mit der sozialdemokratischen Partei PD über ein mögliches Bündnis.