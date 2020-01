In Italien finden heute zwei Regionalwahlen statt, die als Test für die Regierungskoalition in Rom gelten.

Abgestimmt wird in der Emilia-Romagna im Norden des Landes und in Kalabrien. Beobachter rechnen mit Verlusten für die regierende Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten. Sollte die rechtspopulistische Lega wieder Zugewinne verzeichnen, könnte dies die Regierung in erneute Turbulenzen stürzen. Die Wahllokale schließen um 23 Uhr.