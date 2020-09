In Italien stehen heute eine Abstimmung über die Verkleinerung des Parlaments und Wahlen in sieben Regionen des Landes an.

Für die Mitte-Links-Regierung unter Ministerpräsident Conte wird dies als wichtiger Stimmungstest in Zeiten der Corona-Krise angesehen. Die Regionalwahlen finden in Kampanien, Ligurien, den Marken sowie in Apulien, im Aostatal, in Venetien und in der Toskana statt.



Beim Referendum geht es um die Reduzierung der Sitze im Unterhaus von 630 auf 400 und im Senat von 315 auf 200 Sitze. Mit ersten Ergebnissen wird nach Schließung der Wahllokale morgen Nachmittag gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.