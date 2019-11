In mehreren Regionen Italiens haben starke Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt.

In Venedig wurde ein Rekord-Hochwasser registriert. Der Bürgermeister sprach von einer "Katastrophe" und mobilisierte inzwischen alle Einsatzkräfte. Er kündigte an, den Notstand auszurufen. Venedig wird wegen seiner Lage in der Lagune immer wieder von Hochwasser heimgesucht.



Auch der Süden Italiens war von Überschwemmungen betroffen, etwa Kalabrien und Sizilien.