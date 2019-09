In Italien ist auch das Rettungsschiff "Mare Jonio" beschlagnahmt worden.

Das berichten Medien des Landes unter Berufung auf das Innenministerium in Rom. Dem Betreiber des Schiffes, der Hilfsorganisation Mediterranea, wird demnach die Verletzung von Sicherheitsgesetzen vorgeworfen. Die "Mare Jonio" hatte gestern mit Erlaubnis der Behörden in Lampedusa angelegt, um aus dem Meer gerettete Flüchtlinge an Land zu bringen.



Ebenfalls gestern war bereits das Rettungsschiff "Eleonore" beschlagnahmt worden. Es war zuvor ohne Genehmigung in den Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo eingefahren.