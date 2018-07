In Italien positioniert sich die nationale Ausgabe des Musikmagazins "Rolling Stone" gegen die Ausländerpolitik von Innenminister Salvini.

Die gestartete Kampagne "Noi non stiamo con Salvini" ("Wir sind nicht auf Salvinis Seite") bringe langsam Bewegung in die Kulturszene, berichtet Deutschlandfunk Kultur. Für die Aktion hat das Musikmagazin versucht, Verbündete im Kampf für ein offenes Italien zu finden. Zahlreiche Künstler hat das Magazin gefragt, ob sie mitmachen wollen. Viele reagierten nicht, doch rund 50 beteiligen sich mit Fotos und Statements - darunter Musiker, Bands, Rapper, Schauspieler, Schriftsteller, Journalisten und Comiczeichner.



Der Parteichef der rechten Lega und stellvertretende Regierungschef will Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Italien kommen, zurückweisen oder erst gar nicht aufnehmen. Er bedient zudem immer wieder in den sozialen Medien Ressentiments gegenüber Migranten.

