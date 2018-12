Italien macht im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission Zugeständnisse.

Ministerpräsident Conte sagte nach einem Treffen mit EU-Kommissionschef Juncker in Brüssel, die Neuverschuldung solle im kommenden Jahr 2,04 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen statt wie bisher geplant 2,4 Prozent. Eine Sprecherin Junckers bezeichnete den Vorschlag als Fortschritt. Man werde sich die Details nun genau anschauen.



Die EU-Kommission hatte die bisherigen Haushaltspläne aus Rom abgelehnt. Italien droht deshalb ein Strafverfahren. An dessen Ende könnten Zahlungen in Milliardenhöhe stehen.