Italien will die libysche Küstenwache stärker unterstützen und ihr zwölf Schiffe aus dem eigenen Bestand überlassen.

Nach dem Senat stimmte auch die Abgeordnetenkammer in Rom dem Vorhaben der Regierung zu. Die oppositionellen Linksdemokraten boykottierten italienischen Medien zufolge die Abstimmung. Sie hatten gefordert, Libyen zugleich zur Einhaltung von Menschenrechten zu verpflichten. Die Küstenwache des nordafrikanischen Landes brachte seit Anfang dieses Jahres bereits mehr als zwölftausend Bootsflüchtlinge zurück ins Land. Dort drohen ihnen in Sammellagern Gewalt und Misshandlungen.



Italien verweigert Schiffen von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord inzwischen das Anlegen an seinen Häfen. Ein Rettungsschiff einer spanischen Organisation steuert mit fast 90 Migranten nach Tagen im Mittelmeer jetzt auf Spanien zu.