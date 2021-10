Beim Absturz eines Leichtflugzeugs am Stadtrand von Mailand sind der rumänische Milliardär Dan Petrescu und sieben weitere Menschen ums Leben gekommen.

Die einmotorige Maschine vom Typ Pilatus PC-12 war mit Petrescu als Pilot vom Flughafen Linate in Mailand gestartet, um nach Olbia auf der italienischen Ferieninsel Sardinien zu fliegen. Wie die Flugaufsichtsbehörde ANSV mitteilte, stürzte die Maschine mit Teilen seiner Familie an Bord nur wenige Minuten später auf ein Bürogebäude, das sich in Renovierung befunden hatte. Augenzeugen zufolge soll die Maschine schon zuvor in Flammen aufgegangen sein.



Petrescu war einer der reichsten Menschen Rumäniens. Er hatte eine Baufirma geleitet und mehrere große Geschäfte und Einkaufszentren besessen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.