Italiens Innenminister Salvini hat damit gedroht, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschicken.

Als erstes würden die 177 Menschen an Bord der "Diciotti" dorthin gebracht, wenn Europa sich nicht entscheide, sie aufzunehmen, so Salvini. Die "Diciotti", ein Schiff der italienischen Küstenwache, liegt seit Tagen vor der Insel Lampedusa; es darf nirgendwo anlegen. Italien hat sich mit Malta über die Verantwortlichkeit für das Schiff gestritten.



Nichtregierungsorganisationen verweisen immer wieder auf Menschenrechtsverletzungen in den libyschen Flüchtlingsunterkünften. Sie lehnen eine Rückführung von Migranten nach Libyen ab.