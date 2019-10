In Rom hat der rechtspopulistische Politiker und frühere italienische Innenminister Salvini eine Demonstration gegen die neue Regierung angeführt.

An der Kundgebung auf dem zentralen San-Giovanni-Platz beteiligten sich nach Schätzungen der Polizei rund 50.000 Menschen; die Veranstalter sprachen von 200.000 Teilnehmern. In einer Rede warf Salvini der Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung unter anderem vor, zu viele aus dem Mittelmeer gerettete Migranten ins Land zu lassen. Außerdem kritisierte er Steuererhöhungen.



Salvini hatte im Sommer Neuwahlen erreichen wollen und kündigte deshalb das damalige Regierungsbündnis mit den Fünf Sternen auf. Diese bildeten daraufhin jedoch eine Koalition mit den Sozialdemokraten. Salvinis Lega sitzt seitdem in der Opposition. In Umfragen führt sie allerdings mit großem Vorsprung.