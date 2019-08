In Italien kündigt der scheidende Innenminister und Lega-Chef Salvini Widerstand gegen die geplante neue Regierung an.

Für Mitte Oktober rief Salvini in einer Video-Botschaft zu einer Großdemonstration in Rom auf. Zudem soll es in den nächsten Wochen eine landesweite Kampagne seiner Partei geben. Salvini sagte, er werde nicht lockerlassen und sei entschlossener als je zuvor, wieder an die Macht zurückzukehren.



Salvini hatte die Regierungskoalition der rechtsgerichteten Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung Anfang August platzen lassen. Wegen guter Umfragewerte spekulierte er auf eine Neuwahl. Inzwischen verständigte sich aber die Fünf-Sterne-Bewegung mit der sozialdemokratischen PD auf eine neue Koalition. Der kommissarische Ministerpräsident Conte soll im Amt bleiben.