Italiens Innenminister Salvini hat erneut einem privaten Rettungsschiff verboten, in einem italienischen Hafen anzulegen.

Dabei handelt es sich um die "Mare Jonio" der italienischen Hilfsorganisation Mediterranea. Sie hat rund 100 Schiffbrüchige an Bord. Mediterranea teilte per Twitter mit, die Menschen hätten sich auf einem überfüllten und manövrierunfähigen Schlauchboot befunden. Einige zeigten Spuren von Misshandlungen und Folter, die sie aller Wahrscheinlichkeit nach in Libyen erlitten hätten, so die Organisation.



Auch das deutsche Rettungschiff "Eleonore" kreuzt noch auf dem Mittelmeer. Heute erlaubte Malta Hilfslieferungen für die 100 Flüchtlinge und die Besatzung. Anlegen darf die "Eleonore" weiterhin nicht.