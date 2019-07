Die italienische Regierung hat dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" ein Einfahrts- und Durchfahrtsverbot für ihre Hoheitsgewässer erteilt.

Innenminister Salvini schrieb auf Twitter, wenn sich die Hilfsorganisation Sea-Eye wirklich für das Wohl der Migranten an Bord interessiere, könne sie nach Tunesien fahren. Die "Alan Kurdi" hatte zuvor 40 Menschen aus einem Schlauchboot vor Libyen gerettet. Die Organisation teilte am Abend mit, man fahre in Richtung der Insel Lampedusa. Dies sei der nächstgelegene sichere Hafen.



Zuvor hatte die Regierung in Rom mehr als 100 Flüchtlinge an Land gelassen, die tagelang auf einem Schiff der Küstenwache in Hafen von Augusta in Sizilien ausgeharrt hatten. Nach Angaben von Salvini haben sich Deutschland, Portugal, Frankreich, Luxemburg und Irland bereiterklärt, die Migranten aufzunehmen.