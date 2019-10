Bei einer Regionalwahl in der Region Umbrien hat die rechte Lega des früheren italienischen Innenministers Salvini einen klaren Sieg errungen.

Eine Lega-Kandidatin wurde mit mehr als 57 Prozent der Stimmen zur neuen Regionalpräsidentin gewählt. Sie war auch von der neofaschistischen Partei "Fratelli d'Italia" und der Forza-Partei des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi unterstützt worden. Die in Italien regierenden Sozialdemokraten und Fünf Sterne hatten erstmals auf lokaler Ebene einen gemeinsamen Kandidaten aufgestellt; er erhielt aber lediglich rund 37 Prozent.



Salvini hatte im Sommer Neuwahlen erreichen wollen und deshalb das damalige Regierungsbündnis mit den Fünf Sternen aufgekündigt. Diese bildeten daraufhin jedoch eine Koalition mit den Sozialdemokraten. Salvinis Lega sitzt seitdem in der Opposition. Die Wahl in Umbrien galt als erster Stimmungstest nach dem Regierungswechsel.