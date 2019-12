In Rom versammeln sich tausende Menschen zu einem Protest gegen Rechtspopulismus. Aufgerufen hat die italienische "Sardinen"-Bewegung.

Sie hatte in den vergangenen Wochen in verschiedenen Städten zehntausende Menschen mobilisiert. Ziel der Organisatoren ist es, bei der heutigen Kundgebung in Rom mehr Menschen aus dem Land zusammenzubringen als es dem Vorsitzenden der rechten Lega-Partei, Salvini, dort vor wenigen Wochen gelungen war.



Der Name der Bewegung geht auf den Aufruf zurück, beim Protest "eng wie Sardinen" zu stehen. Salvinis Lega ist zurzeit in Umfragen die mit Abstand stärkste Partei in Italien.