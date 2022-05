Italien war Anfang 2020 das erste europäische Land, das vom Coronavirus betroffen war. (Claudio Furlan/LaPresse/ZUMA Press/dpa )

Wie das Außenministerium in Rom mitteilte, ist es dann nicht mehr notwendig, bei der Einreise einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen negativen Test vorzulegen. Die meisten Corona-Maßnahmen in Italien wurden mit Fortschreiten der Impfkampagne bereits aufgehoben. Schutzmasken sind nur noch in Schulen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.