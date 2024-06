Fußball-EM

Titelverteidiger Italien unterlag Spanien im zweiten Gruppenspiel knapp. (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Zuvor trennten sich Dänemark und England 1:1. Harry Kane traf beim Spiel in Frankfurt in der 18. Minute für England, Morten Hjulmand glich in der 34. Minute aus.

Am Nachmittag hatten Slowenien und Serbien in München ebenfalls 1:1 gespielt. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic sicherte der serbischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nachspielzeit den ersten Punkt bei der EM. Jovic glich mit der letzten Aktion des Spiels nach einer Ecke die Führung von Slowenien durch Zan Karnicnik in der 69. Minute aus.

England ist in Gruppe C aktuell Tabellenführer, Dänemark und Slowenien teilen sich den zweiten Platz. Diese Teams sind mögliche Achtelfinalgegner von Gastgeber Deutschland. Auch Serbien mit aktuell einem Punkt hat noch Chancen auf den zweiten Platz.

20.06.2024