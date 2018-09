Womöglich gibt es eine Nachtsitzung. Heute gehen die Haushaltsverhandlungen in Rom auf die Zielgrade, aber vorläufig herrscht Chaos. Die Bewegung "Fünf Sterne" hat ein Grundeinkommen und eine Rentenreform versprochen, woher die Milliarden dafür kommen sollen, ist unklar. Ihr Koalitionspartner, die populistische Lega, hatte ebenfalls Wahlversprechen gemacht, die nicht gegengerechnet waren.

Der Schuldenstand Italiens ist doppelt so hoch wie in den Europa-Verträgen vereinbart. Um von diesem Berg herunter zu kommen, müsste die Neuverschuldung möglichst niedrig bleiben. Die Koalitionspartner liefern sich öffentlich einen heftigen Streit ums Geld. Die Nachbarn Italiens in Europa bangen derweil um die Stabilität der Euro-Zone.