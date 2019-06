Die Europäische Union hat Italien aufgerufen, eine Lösung für die 42 Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Sea-Watch-3" zu finden.

Voraussetzung sei, dass die Menschen an Land gehen dürften, sagte Migrationskommissar Avramopoulos in Brüssel. Die EU-Kommission stehe zudem in Verhandlungen mit den Mitgliedsländern, um eine Übereinkunft zu erzielen.



Das Schiff war ungeachtet eines Verbots in italienische Gewässer gefahren und liegt nun vor der Küste der Insel Lampedusa. Besatzung und Migranten dürfen nicht von Bord. Der italienische Innenminister Salvini warf den Rettern vor, einen politischen Kampf auf Kosten der Migranten zu führen. Er sprach von "Piraterie". Das Schiff der deutschen Hilfsorganisation halte sich illegal vor Lampedusa auf. Salvini rief Deutschland und die Niederlande auf, die geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Die "Sea-Watch 3" fährt unter niederländischer Flagge.