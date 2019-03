Der italienische Senat hat ein Gesetz zur Erweiterung des Notwehrrechts beschlossen.

Bei schwerem Hausfriedensbruch ist es dem Gesetz zufolge zulässig, in Notwehr auf den Eindringling zu schießen. Wer wegen Tötung oder Verletzung von Menschen in Notwehr auf seinem Grundstück oder in seinem Haus angeklagt ist, muss nicht für die Gerichts- und Anwaltskosten aufkommen. Gleichzeitig werden die Strafen für Diebstahl, Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch erhöht.



Richter und Strafverteidiger warnen davor, dass die Reform eine falsche Botschaft sendet, indem suggeriert wird, dass es künftig immer gerechtfertigt sei, auf Eindringlinge zu schießen. Italiens Inenminister Salvini sagte dagegen, endlich sei das heilige Recht der Italiener auf Notwehr bestätigt worden.