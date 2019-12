Der Senat in Italien hat das umstrittene Haushaltsgesetz gebilligt.

Die Regierung hatte die Abstimmung an die Vertrauensfrage geknüpft. Die zweite Kammer des Parlaments, das Abgeordnetenhaus, wird sich ebenfalls noch mit der Vorlage befassen. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten plant für das kommende Jahr ein Haushaltsdefizit in Höhe von 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone ist mit rund 135 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschuldet, erlaubt sind nur 60 Prozent.