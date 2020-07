In Italien hat der Senat sein Einverständnis für eine Neuverschuldung gegeben.

Die Regierung plant wegen der Corona-Pandemie das Defizit für den Haushalt des laufenden Jahres von 10,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts auf 11,9 Prozent auzuweiten. Mit den neuen Schulden in Höhe von 25 Milliarden Euro sollen die entstandenen wirtschaftlichen Schäden abgemildert werden, teilte ein Regierungssprecher in Rom mit. Nach der Zustimmung des Senats muss der Nachtragshaushalt nun noch das Parlament passieren.



Nach dem Senat stimmte am Abend auch das Abgeordnetenhaus in Rom der Verlängerung des Corona-Notstands bis zum 15. Oktober zu. Ursprünglich wäre die Maßnahme Ende Juli aufgehoben worden. Ministerpräsident Conte hatte den Notstand am 31. Januar ausgerufen, als die ersten beiden Coronafälle in Rom auftraten.