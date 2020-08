Sizilien greift im Streit über die Aufnahme illegaler Einwanderer zu drastischen Maßnahmen.

Regionalpräsident Musumeci ordnete die Schließung sämtlicher Aufnahmezentren der Insel für Bootsmigranten binnen eines Tages an und setzte sich damit über die Regierung in Rom hinweg. Weiter erklärte er, die Flüchtlinge sollten auf das italienische Festland verlegt werden. Zur Begründung verwies Musumeci auf die Corona-Pandemie, die sich in den Zentren ausbreiten könne.



In italienischen Medien wird der Regionalpräsident aber auch mit den Worten zitiert, Sizilien könne nicht länger unter einer Invasion von Migranten leiden. Es sei an der Zeit, sich zu wehren. Sizilien werde in der Flüchtlingsfrage allein gelassen.



Aus dem italienischen Innenministerium hieß es, die Anordnung des Regionalpräsidenten sei ungültig, da die Flüchtlingspolitik Sache der Regierung in Rom sei.

Auch Lampedusa betroffen

Von dem Räumungsdekret sind laut FAZ vor allem das überfüllte Aufnahmelager für Migranten sowie ein katholisches Aufnahmezentrum auf Lampedusa betroffen. Lampedusa als südlichste italienische Mittelmeerinsel gehört zum Verwaltungsgebiet der südsizilianischen Provinz Agrigent.



In den beiden überfüllten Zentren auf Lampedusa befinden sich nach örtlichen Medienberichten derzeit etwa 1400 Migranten, die in den vergangenen Tagen mit Holz- und Schlauchbooten aus Tunesien eingetroffen waren.