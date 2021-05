Nach dem Seilbahn-Absturz am Lago Maggiore in Italien bemüht sich die Regierung um mehr Informationen über die Unglücksursache.

Der italienische Verkehrsminister Giovannini erklärte bei einem Besuch an der Unglücksstelle, eine Experten-Kommission werde die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft unterstützen. Diese ermittle wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus stünden mehrere Unternehmen. Untersucht wird demnach unter anderem ein möglicher Kabelriss und die Frage, ob die Notbremse der Kabine versagte.



Bei dem Absturz am Sonntag waren 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge schwebt in Lebensgefahr. Die Seilbahn war vor einem halben Jahr gewartet worden. Dabei wurden nach Angaben der Prüfer keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

