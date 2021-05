Einen Tag nach dem Seilbahn-Absturz am Lago Maggiore in Italien versuchen Spezialisten, mehr Informationen zur Unglücksursache zusammenzutragen.

Der italienische Verkehrsminister Giovannini besuchte am Mittag die Unglücksstelle. Er kündigte an, eine Experten-Kommission werde die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unterstützen. Diese ermittle wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus stehe mehr als ein Unternehmen. Ein Sprecher der italienischen Bergwacht sagte der Zeitung "La Stampa", neben einem möglichen Kabelriss müsse auch untersucht werden, warum die Notbremse in der abgestürzten Kabine nicht funktioniert habe.



Bei dem Absturz der Seilbahn-Kabine kurz vor dem Gipfel des Bergs Mottarone waren gestern 14 Menschen ums Leben gekommen. Ein fünfjähriger Junge hat den Absturz überlebt, er schwebt nach Angaben der Ärzte in Lebensgefahr. Die Seilbahn war vor einem halben Jahr gewartet worden. Dabei waren nach Angaben der Prüfer keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden.

