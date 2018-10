Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat das finanziell angeschlagene Italien zu mehr Haushaltsdisziplin aufgefordert.

EU-Mitglieder sollten die Regeln akzeptieren, zu denen sie sich durch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bekannt hätten, sagte Lagarde zur Eröffnung der Jahrestagung von IWF und Weltbank im indonesischen Bali. Hintergrund ist das hohe Haushaltsdefizit Italiens. Das Land hat Schulden von etwa 2,3 Billionen Euro - das sind mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In der EU sind maximal 60 Prozent erlaubt. Dennoch will die italienische Regierung aus 5-Sterne-Bewegung und Lega das Haushaltsdefizit weiter vergrößern, um Wahlversprechen zu finanzieren.



Der Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuest, warnte vor den Folgen dieser Finanzpolitik. Er sagte im Deutschlandfunk, wenn Italien in die Staatspleite rutsche, müsse man in der Eurozone mit einer neuen Finanzkrise rechnen. Bundesfinanzminister Scholz forderte die Regierung in Rom im "Handelsblatt" auf, mit der hohen Staatsverschuldung umzugehen. Diese Verantwortung könne man nicht auf die europäischen Partner übertragen.