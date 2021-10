Neuer Bürgermeister der italienischen Hauptstadt Rom wird der Sozialdemokrat und ehemalige Finanzminister Gualtieri.

Er wird Nachfolger der bisherigen Bürgermeisterin Raggi von der Fünf-Sterne-Bewegung. In der Stichwahl setzte sich Gualtieri gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten Michetti durch. Nach der Auszählung der meisten Bezirke kam er auf rund 60 Prozent der Stimmen. In der ersten Runde vor zwei Wochen hatte Michetti noch knapp vorne gelegen.



Außer in Rom gewannen die Sozialdemokraten auch in Turin. Bereits in der ersten Runde waren Mailand und Neapel an Mitte-Links gegangen. Zusammen mit Palermo, wo der Bürgermeister nicht zur Wahl stand, werden die fünf einwohnerstärksten Städte Italiens damit künftig von Bürgermeistern des Mitte-Links-Lagers regiert.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.