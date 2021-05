In Italien wollen staatliche und kirchliche Stellen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen stärker zusammenarbeiten.

Dabei solle vor allem die pseudo-religiöse Kultur der Mafia enttarnt und ihre verbrecherischen Strukturen offengelegt werden, heißt es in einem ersten Tätigkeitsbericht einer Arbeitsgruppe von Bischöfen, Seelsorgern, Polizisten und Juristen. Die Mafia werde in Italien immer noch vielerorts romantisch verklärt. Dies gelinge der Organisation, indem sie insbesondere mit religiöser Sprache und entsprechenden Gesten auf die Frömmigkeit der Menschen abziele. So werde beispielsweise die Aufnahme in die Mafia-Organisation 'Ndrangheta als Taufe bezeichnet. Versammlungen, bei denen unter Umständen ein Mord beschlossen werde, schlössen stets mit den Worten "Möge Gottes Wille geschehen".

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.